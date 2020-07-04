طرحت وزارة الأشغال العامة الكويتية خدمات جديدة من خلال التحديث الجديد الذي تم الإعلان عن تفعيله بشكل تجريبي لتطبيق (طوارئ الأشغال 150) للأجهزة الذكية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت إن التطبيق الذي تم تطويره بجهود كبيرة لإدارة نظم المعلومات بقيادة مديرة إدارة مركز نظم المعلومات المهندسة إيمان أشكناني يتميز بأنه حلقة وصل جديدة تضاف إلى خدمة الخط الساخن لطوارئ الأشغال (150) الهاتفية و(واتساب) وزارة الأشغال العامة (93333150) ليتاح اليوم لأي مستخدم لهاتف ذكي تحميل التطبيق الإلكتروني واستخدام مجموعة جديدة من المزايا التي تعزز عملية التواصل مع الجمهور وتلقي ملاحظاتهم وشكاواهم الموجهة للوزارة.

وأضافت أنه من خلال الخدمات التي يوفرها التطبيق الذكي المطور (MPW 150) المتوافر لأجهزة الآيفون من أنظمة IOS أو أجهزة نظام Android يتم تسجيل ملف خاص بكل مشترك بإدخال معلوماته ورقم هاتفه ثم الإبلاغ عن الشكوى أو الملاحظة من خلال تصوير الموقع وإرفاق إحداثيات موقع البلاغ.

وأوضحت أنه يمكن من خلال التطبيق الذكي إرسال الشكاوى المتعلقة بالطرق وشبكات الأمطار والصيانة الهندسية الصحية لوزارة الأشغال العامة مباشرة بعد استكمال تعبئة النموذج الإلكتروني ثم يتولى الفريق الفني المعني التواصل مع صاحب الشكوى والقطاع المختص بنوع البلاغ أو الشكوى واتخاذ الإجراء اللازم.

وذكرت أنه سيتاح للشخص صاحب الشكوى أن يتابع حالة الشكوى والإجراءات التي تمت من الوزارة إضافة إلى التعرف على سجل بلاغاته والشكاوى السابقة التي تم تسجيلها بنظام شكاوى طوارئ وزارة الأشغال (150) من أجل متابعة أي شكوى تم إرسالها سابقا.

وأشارت إلى أن بالإمكان تحميل التطبيق المجاني المطور لطوارئ وزارة الأشغال وتحديثه من متاجر تطبيقات الأجهزة الذكية IOS و Android للاستفادة من هذه الخدمة على أجهزتهم الذكية.