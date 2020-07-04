إعادة فتح محال قص الشعر والمطاعم مع تخفيف العزل العام في بريطانيا

تأخذ بريطانيا اليوم السبت أكبر خطوات لها حتى الآن نحو استئناف الحياة الطبيعية مع السماح أخيراً للناس بالذهاب لمحلات قص الشعر وتناول طعام في المطاعم لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن على الجميع التصرف بمسؤولية والحفاظ على التباعد الاجتماعي لدعم قطاع الأعمال وعدم المجازفة بموجة ثانية من فيروس كورونا.

وذكرت تقارير أن بعض محلات قص الشعر فتحت أبوابها بحلول منتصف الليل في حين سيتم السماح للحانات ببدء العمل اعتباراً من الساعة 0500 بتوقيت جرينتش فيما أطلق عليه «يوم السبت العظيم».

وقال جونسون إن رسالته هي «تمتعوا بالصيف بشكل آمن» وعدم وقف التقدم الذي تم إحرازه في كبح الجائحة.

وأضاف أن العاملين في المطاعم ومحال قص الشعر والمتاجر الأخرى بذلوا جهدا بطوليا للتحضير لاستئناف نشاطهم.

وقال إن «نجاح هذه الأنشطة وأرزاق من يعتمدون عليها وفي نهاية الأمر القوة الاقتصادية للبلد كلها يعتمد على تصرف كل واحد منا بشكل مسؤول».