صحيفة: تخفيض مكافآت موظفي الحكومة 50%.. وربطها بالإنتاجية :

ذكرت صحيفة “القبس” نقلاً عن مصادر مطلعة عن إدخال عدد من التعديلات على مشروع موازنة 2020-2021، لتتناسب مع المعطيات الجديدة التي فرضتها أزمة كورونا، حيث تم تخفيض جميع الأرقام التي تم الإعلان عنها في مشروع الموازنة السابق سواء المتعلقة بالإيرادات أو المصروفات.

وأكدت المصادر وجود اتفاق حكومي لتخفيض ميزانية مكافآت موظفي الحكومة بنسبة 50%، الأمر الذي سيساهم في ترشيد مصروفات الموازنة، منوهة إلى أن السياسة الجديدة في من المكافآت ستكون مرتبطة بالإنتاجية فقط وليس كما الوضع الحالي.

وتوقعت المصادر ذاتها أن يتم تخفيض مصروفات الموازنة الجديدة من 22.5 مليار إلى حوالي 16 مليار دينار فقط، حيث تدرس الجهات الحكومية اقتراحا بهذا الشأن، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض الميزانية ذلك بحد أدنى 20%، موضحة ان العديد من قرارات الترشيد يتوقع اتخاذها خلال الفترة المقبلة إضافة إلى اتخاذ خطوات إدارية من شانها أن تقلص الإنفاق الحكومي بشكل كبير.