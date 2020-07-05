توفيت اليوم الاحد الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن عمر ناهز (82 عاما) بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة نتيجة اصابتها بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الراحله ولدت في مدينة الاسماعيلية ثم انتقلت الى القاهرة والتحقت بمدارس الفرانسيسكان ثم عملت في قسم الترجمة باحدى الشركات الاعلانية.

ومن اهم الاعمال السينمائية التي قدمتها الراحلة (يوميات امرأة عصرية) و(البيه البواب) و(أزواج طائشون) و(ليتني ما عرفت الحب) و(ابتسامة واحدة تكفي) و(حنفي الابهه) و(بابا عايز كده).

وقدمت الجداوي مجموعة من الاعمال المسرحية منها (الواد سيد الشغال) و(الزعيم ومن فات قديمه) و(أكابر أكابر) و(الثعلب في الملعب) و(آخر كرم).