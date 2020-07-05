“الخارجية” توضح الإجراءات الجديدة للدول.. فيما يتعلق بقيود السفر والمطارات في ظل أزمة ⁧‫#كورونا‬⁩

كشفت وزارة الخارجية اليوم الأحد عن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدول فيما يتعلق بقيود السفر والمطارات في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد.

وأوضحت الخارجية في بيان صادر عنها أن الاجراءات التي اتخذتها الدول جاءت كالآتي:

• دول مجلس التعاون:

قطر

– المطار مفتوح لرحلات الترانزيت فقط.

– لايتم السماح بدخول الأجانب بشكل عام إلى دولة قطر، لكن السلطات القطرية سمحت بدخول الأجانب ممن لهم أقارب قطريين من الدرجة الأولى، وكذلك الذين لديهم إقامات دائمة في قطر.

البحرين

– تسمح السلطات البحرينية بدخول الأجانب الذين لديهم إقامة في مملكة البحرين فقط.

سلطنة عمان

– جميع مطارات السلطنة مغلقة للرحلات التجارية حتى اشعار أخر.

الإمارات

– أعلنت السلطات الإماراتية عن فتح مطارات كل من أبوظبي، دبي، الشارقة، أمام رحلات الترانزيت فقط.

– تسمح دولة الإمارات العربية المتحدة بدخول الأجانب الذين لديهم إقامة سارية المفعول و المتواجدين خارج الدولة، ويتوجب على حاملي الإقامات السارية التسجيل في خدمة «تصريح دخول المقيمين» على الموقع الإلكتروني الخاص smartservices.ica.gov.ae، و تعبئة طلب العودة و ذكر سبب التواجد في الخارج.

السعودية

– لم تتخذ السلطات في المملكة العربية السعودية قرار حتى الآن بفتح المطارات أمام الرحلات التجارية الدولية.

• الوطن العربي:

الاردن

– لاتزال المطارات مغلقة أمام الرحلات التجارية حتى الآن.

– سيخضع المسافر الأجنبي القادم للملكة الاردنية إلى الحجر المؤسسي في الفنادق المخصصة بعد أن يقوم بتسديد قيمة الإقامة بالفندق لمدة 14 يوم.

الجزائر

– لم يتم فتح المطار حتى الآن للرحلات التجارية.

لبنان

-قررت الحكومة اللبنانية فتح المطار بتاريخ 2020/7/1 بقدره تشغيل %10 من حركة الملاحة.

المغرب

– المطارات مغلقة أمام الرحلات التجارية حتى اشعار أخر.

مصر

– أعلنت السلطات المصرية عن افتتاح المطارات أمام الرحلات التجارية اعتباراً من تاريخ 1/7/2020.

– تسمح السلطات المصرية بدخول الأجانب وفق ضوابط معينة، و هي الدبلوماسيين و موظفي المنظمات الإقليمية و الدولية، و الأقارب من الدرجة الأولى، الزيارات الرسمية و الحالات الإنسانية، رحلات الشحن و الطائرات الخاصة.

تونس

– سيتم افتتاح المطارات التونسية للرحلات التجارية اعتباراً من تاريخ 27/6/2020.

– يتوجب على المسافرين القادمين إلى الجمهورية التونسية اتباع الشروط الصحية من حمل الكمام، و إجراء فحص الـ(PCR) شرط صدوره قبل 72 ساعة قبل وصول المسافر إلى تونس يؤكد خلوه من فيروس كورونا المستجد، على أن يتم إحراء تحليل (PCR)في تونس بعد ثلاثة أيام من الوصول إليها.

العراق

– غير مسموح بدخول المسافرين الأجانب إلى الأراضي العراقية حتى إشعار آخر.

موريتانيا

– لم تتخذ السلطات الموريتانية قراراً بإعادة افتتاح المطار للرحلات التجارية حتى الآن.

• دول آسيا:

الهند

نيودلهي:

– سيتم افتتاح المطارات أمام الرحلات التجارية بتاريخ 25/6/2020.

– يسمح بدخول الدبلوماسيين و رجال الأعمال و متخصصي الرعاية الصحية و المهندسين و الباحثين في مجال الطب على متن طائرات مستأجرة أو تجارية غير مجدولة.

مومباي:

– تم فتح المطارات للرحلات الداخلية فقط وليس الرحلات التجارية.

– غير مسموح بدخول الأجانب حتى الآن.

بروناي

– المطار الدولي لسلطنة بروناي مغلق حتى الآن.

ماليزيا

– سيتم استئناف جداول الرحلات الداخلية و الخارجية في شهر أكتوبر القادم.

– لا يسمح بدخول الأجانب حتى تاريخ 31/8/2020 باستثناء الدبلوماسيين.

– يشترط حصول المسافرين الأجانب على شهادة فحص كورونا قبل فترة لا تتجاوز الثلاثة أيام من تاريخ دخولهم البلاد، كما يخضع فور وصوله إلى فحص كورونا في المطار، و يتم فرض الحجر المنزلي لمدة 14 يوم.

– يفرض على المسافر الأجنبي تحميل تطبيق إلكتروني على هواتفهم المحمولة، و هو تطبيق حكومي تتابع الحكومة من خلاله زيارة الأشخاص للمحلات و الأماكن العامة و التجارية، فلا يسمح لأحد الدخول إلى تلك الأماكن قبل أن يقوم بتسجيل دخوله إليها عبر هذا البرنامج.

كمبوديا

– تم فتح المطار في تاريخ 1/4/2020.

– يسمح بدخول الأجانب بشرط الالتزام ببعض الشروط و الإجراءات، والتي من بينها إحضار شهادة خلو من وباء كورونا قبل 3 أيام بحد أقصى تؤكد خلوهم من المرض.

– على القادمين الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوم، مع ضرورة إيداع مبلغ مالي مسترجع قدره 3 آلاف دولار أميركي لكي يتم صرفها على إجراءات الفحص و غيرها من المصروفات.

نيبال

– تم تمديد إغلاق المطارات حتى تاريخ 5/7/2020.

– لا يسمح بدخول أي مسافر أجنبي حتى إعادة فتح المطار.

كازاخستان

– غير مسموح للمسافرين الأجانب بالدخول لكازاخستان حتى الآن باستثناء الدبلوماسيين.

– على جميع القادمين الخضوع لفحص PCR الخاص بفيروس كورونا.

بوتان

– المطار الدولي لمملكة بوتان مغلق للرحلات التجارية.

– غير مسموح بدخول الأجانب، باستثناء الدبلوماسيين و المقيمين.

تايلاند

– المطارات مغلقة حتى الآن أمام الرحلات التجارية.

الفلبين

– لم يغلق مطار مانيلا أمام الرحلات التجارية الدولية، أما باقي المطارات فقد أغلقت منذ بداية أزمة كورونا و حتى تاريخه.

– لا تسمح الفلبين بدخول الأجانب حالياً إلى أراضيها، إلا أنها تمنح استثناءات للفئات التالية (الدبلوماسيين – الأجانب حاملي الإقامة الدائمة – الأجانب أقارب الفلبينيين من الدرجة الأولى).

كوانزو

– المطار في مدينة كوانزو لم يغلق منذ بداية تفشي وباء كورونا، و إنما تم تشديد الإجراءات الاحترازية و الفحوصات على القادمين إلى المدينة و الدخول فقط للصينيين و للأجانب حاملي التأشيرات الصالحة لزيارة الصين و التأشيرات العاجلة لتوريد أدوات و معدات الوقاية من الفيروس بالإضافة إلى حاملي الإقامة الاحترازية.

– يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على القادمين بما فيها قياس درجات الحرارة و الخضوع لفحص الحمض النووي عند الوصول، مع عزل المشتبه بهم في أماكن خاصة و الخضوع للحجر المؤسسي عند الوصول على نفقة الزائر.

تركيا

– تم افتتاح المطارات للرحلات التجارية تدريجياً بتاريخ 10/6/2020.

– تم السماح للمسافرين الأجانب بدخول البلاد منذ تاريخ افتتاح المطار للرحلات التجارية، و سيتم فحص القادمين عن طريق الكاميرات الحرارية.

– في حال الاشتباه أو التأكد عن إصابة أحد من المسافرين، سوف يلتزم المسافر بالحجر المنزلي لمدة 14 يوم.

– لا توجد اشتراطات مسبقة للسماح للأجانب بالدخول.

• أوروبا:

رومانيا

– تم إعادة افتتاح مطار بوخارست للرحلات التجارية منذ تاريخ 15/5/2020 بشكل جزئي.

– يخضع القادمين لفحوصات في المطار مع ضرورة التعهد بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوم.

سويسرا

– يسمح فقط في الوقت الراهن بدخول مواطني دول الاتحاد الأوروبي و المقيمين في سويسرا بالدخول إليها.

هنغاريا

– غير مسموح دخول المسافرين الأجانب الى الأراضي الهنغارية باستثناء الطلاب و المرضى.

– فحص القادمين إليها في المطار، أو عن طريق الحصول على شهادة خلو من كورونا حديثة.

التشيك

– يسمح فقط بدخول المسافرين الأجانب من مواطني دول الاتحاد الأوروبي ، باستثناء مواطني بلجيكا و بريطانيا و البرتغال و السويد، حيث يجب على مواطنيهم إبراز شهادة فحص تثبت خلوهم من كورونا.

أوكرانيا

– لايزال المطار الدولي مغلق حتى تاريخ 22/6/2020، و لم تصدر السلطات المعنية قرار بخلاف ذلك حتى الآن.

بولندا

– السماح للأجانب المقيمين داخل حدود الاتحاد الأوروبي الدخول لأراضي الدولة بدون التعرض للحجر.

– لا تشترط الحكومة الحجر المنزلي للقادمين من الاتحاد الأوروبي، باستثناء القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.

مالطا

– تم السماح بفتح المطار بشكل جزئي اعتباراً من تاريخ 1/7/2020 للرحلات التجارية من وإلى الدول الأوروبي فقط.

– سيتم فتح المطار بشكل كامل اعتباراً من 15/7/2020 للرحلات التجارية مع كل الدول المتبقية.

– لا تفرض الحكومة إجراءات للقادمين إليها، إنما سيتم الاكتفاء بأخذ بيانات القادمين إليها و وبيانات التواصل معهم، و ذلك للاتصال بهم في حال تم اكتشاف إصابة أحد الركاب على نفس الرحلة.

البوسنة والهرسك

– تم فتح المطار منذ 1/6/2020 للرحلات التجارية.

– يسمح بدخول رجال الأعمال فقط بشرط إجراء فحص (PCR).

– لم يتم السماح بدخول المسافرين الأجانب من الدول الأخرى حتى الآن.

صربيا

– تم فتح المطار في تاريخ 18/6/2020 للرحلات التجارية، علماً بأن تشغيل الرحلات في الفترة القادمة يتوقف على الدول الأخرى و إجراءاتها الخاصة بدخول الأجانب.

– سمحت الحكومة بدخول الأجانب منذ 22/6/2020 دون الخضوع لأي إجراءات خاصة.

– لا توجد أي شروط على سفر المواطنين للخارج.

ألمانيا

– لا يسمح بالدخول لمواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي باستثناء من يحمل إقامة (دراسة – عمل).

– ابتداءً من تاريخ 1/7/2020 سيتم التوسع في رفع القيود المفروضة للقادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي.

السويد

– يسمح بدخول الأراضي السويدية للدبلوماسيين و المقيمين و العاملين في المنظمات الدولية فقط.

روسيا

– لم يصدر قرار بفتح المطار للرحلات التجارية حتى الآن.

– قررت الحكومة السماح بدخول الأجانب الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات الروسية، أو ممن لديهم أقرباء في روسيا.

– يجب على المسافرين الأجانب القادمين الخضوع للحجر المنزلي لمدة 14 يوم.

كرواتيا

– يسمح بدخول مواطني الدول الأوروبية فقط.

– مواطني الدول الأخرى يمكنهم الدخول في حال كان هناك سبب للزيارة (سياحة – عمل – تجارة).

– القادمون للسياحة يتوجب عليهم تقديم حجز فندقي أو امتلاك عقار أو أقارب، أما القادمون للعمل فعليهم تقديم إثبات من الطرف الكرواتي و سبل التواصل معه.

بلجيكا

– تم فتح المطار للرحلات التجارية إلى أوروبا منذ 15/6/2020، علماً بأنه سيتم فتح الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تدريجياً ابتداءً من 1/7/2020.

– لا يسمح بدخول الأجانب من غير رعايا الدول الأوروبية باستثناء الدبلوماسيين و الطواقم الطبية.

ألبانيا

– تم إعادة تشغيل المطار للرحلات التجارية اعتباراً من تاريخ 15/6/2020.

– يسمح بدخول الأجانب دون شروط مسبقة، مع خضوعهم للفحص في المطار عند الوصول.

ايطاليا

– تم فتح المطارات أمام المواطنين و المقيمين من دول الاتحاد الأوروبي.

– لغاية تاريخ 30/6/2020، يظل التنقل و السفر محظوراً من و إلى الدول الأخرى (من غير دول الاتحاد الأوروبي).

– بالنسبة للشروط الواجب الالتزام بها للمواطنين القادمين من دول غير الدول الأوروبية و الذين يدخلون إيطاليا لأسباب صحية أو للضرورة القصوى المؤكدة، هي كالتالي:

• أسباب السفر و العنوان الكامل للمكان الذي سيقومون بعزل أنفسهم فيه لمدة 14 يوم.

• إبلاغ قسم الوقاية الصحية بوصولهم إلى إيطاليا و تزويدهم بالعنوان.

• في حالة ظهور الأعراض، يتعين إبلاغ هيئة الصحة على الفور و الالتزام بعزلة لمدة 14 يوم.

قبرص

– تم فتح المطارات القبرصية منذ تاريخ 22/5/2020.

اليونان

– سيتم فتح المطارات اعتباراً من 1/7/2020.

– تم رفع القيود المفروضة على المسافرين الأجانب بتاريخ 15/6/2020.

أسبانيا

– قررت الحكومة الاسبانية فتح حدودها الأوروبية (منطقة الشنغن) بدءاً من 2020/6/22، على ان يتم فتح الحدود الخارجية اعتباراً من 2020/7/1.

بلغاريا

-لا يسمح بدخول الأجانب ما عدا (مواطني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وايرلندا، حاملي الإقامة، الدبلوماسيين والمسؤولين الأجانب).

النمسا

-يسمح بدخول كافة الأجانب الذين يمتلكون اقامة دائمة في النمسا او في أحدى الدول الأوروبية.

بريطانيا

-يسمح باستقبال الرحلات التجارية في المملكة المتحدة.

-يسمح بدخول المسافرين الأجانب وذلك وفق شروط صحية معينة.

-الالية المتبعة الواجب الالتزام بها لسفر أي شخص مقيم او زائر قادم الى المملكة المتحدة هي (تقديم تفاصيل رحلته وعنوان سكنه فور وصوله، على ألا يغادر مقر سكنه الذي سوف يقيم به لمدة 14 يوم من تاريخ وصوله).

هولندا

-لا يسمح للأجانب حالياً بالدخول لمملكة هولندا إلا العاملين في الهيئات الدبلوماسية أو ممن لديهم إقامة في مملكة هولندا سواء للعمل أو الدراسة و بعض الحالات الإنسانية الاستثنائية فقط، و سيتم السماح للأجانب السياح بدخول هولندا اعتباراً من تاريخ 1/7/2020 على أن تكون دولهم مصنفة كدول آمنة.

– لا توجد شروط لدخول الأجانب المقيمين في هولندا سوى الالتزام بالحجر المنزلي الطوعي في حالة ظهور أعراض مرضية.

• الأمريكيتان:

كندا

-لم يتم اتخاذ قرار فتح المطارات لعموم الرحلات التجارية في كندا، هناك 4 مطارات كندية فقط مسموح لها باستقبال الرحلات التجارية والدولية بموافقة مسبقة من للطيران المعني.

– تسمح كندا بدخول الأجانب وهم (العمال الحاصلين على فيزا، الطلبة، حاملي الإقامة الدائمة، افراد العائلة من الدرجة الاولى للمواطنين او المقيمين، ركاب الترانزيت والدبلوماسيين).

أستراليا

– لا تزال المطارات مغلقة أمام الرحلات التجارية بشكل كامل، باستثناء بعض الرحلات التي تستمر بتسيير رحلات إلى المطارات الأسترالية بما فيها الخطوط الجوية القطرية و الإماراتية و الاتحاد و السنغافورية و نيوزلندا و الصين و الولايات المتحدة الأمريكية.

– لم يصدر قرار بشأن السماح بدخول المسافرين الأجانب حتى الآن، باستثناء حاملي الجنسية الأسترالية وحاملي الإقامات الدائمة.

الولايات المتحدة

– لم تغلق المطارات للرحلات التجارية منذ بداية الأزمة، علماً بأنه تم تقليل عدد الرحلات.

– منعت السلطات الأمريكية دخول الأجانب القادمين من (الصين – إيران – منطقة شنغن – المملكة المتحدة – إيرلندا – البرازيل).

– يمنع دخول المسافرين الأجانب من الدول المذكورة أعلاه، أو الذين تواجدوا في تلك الدول في خلال فترة 14 قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

إرشادات للمسافرين

وقالت وزارة الخارجية في بيانها، أن هناك عدة إرشادات عامة يجب على المواطنين المسافرين اتباعها ومنها:

• التقيد بالإرشادات الصادرة عن بعثات دول الكويت في الخارج، والمعلن عنها عبر وسائل الإعلام وفي الموقع الرسمي لوزارة الخارجية.

• ضرورة التأكد من أن جواز السفر يكون صالحاً لمدة لا تقل عن ستة أشهر من موعد السفر.

• الحفاظ على الجواز وجميع وثائق السفر والمتعلقات الشخصية في أماكن آمنة، والاحتفاظ بنسخ عن الجواز، وثائق السفر، والبطاقة المدنية لإثبات الهوية وتسهيل الإجراءات عند مراجعة البعثة في حال الفقدان أو السرقة.

وأضافت الخارجية في بيانها، أن المملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصا منها لوقف تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد قررت تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك بشكل مؤقت، إضافة الى تعليق إستخدام مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من والى المملكة، ويستثنى من ذلك مواطنو دول المجلس الموجودين داخل المملكة حاليا، ويرغبون في العودة منها الى دولهم في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية.