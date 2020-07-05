الغانم: مكتب المجلس سيجتمع لاحقا لبحث إمكانية عقد جلسة الأسبوع المقبل

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، اليوم الأحد، أنه لن يتم عقد جلسة الأسبوع الجاري، لعدم وصول التقارير الصحية، معربا عن توقعاته بانعقادها الأسبوع المقبل.

وذكر الرئيس الغانم في تصريح إلى الصحافيين ان مكتب المجلس ناقش عدة أمور، منها ما يخص إمكانية عقد الجلسات.

وأوضح انه وحتى الان لم تصلنا التقارير الصحية من وزارة الصحة بعد فحص 38 نائبا وتبقى عدد قليل منهم وبعد استكمال التقارير حول ما حصل في الجلسة السابقة سيجتمع مكتب المجلس لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم بعد التشاور والتنسيق.

وأكد أنه لن تكون هناك جلسة الأسبوع الجاري ونأمل استكمال كل الإجراءات اللازمة ليتنسى عقد الجلسة الأسبوع المقبل، كاشفا عن اتصال تم اليوم مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد في إطار التنسيق وسيتم استكمال هذا التنسيق بعد وصول التقارير الصحية كافة.