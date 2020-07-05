“الإطفاء” تبدأ بتشغيل نظام حجز مواعيد المراجعين والموظفي

وأوضح القحطاني أنه وبناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح وتعليمات مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد بسرعة انجاز الربط مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر للتسهيل على المراجعين في جميع الجهات الحكومية، قامت الإطفاء بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات واتخاذ الاجراءات السريعة لاتمام الربط مع المنصة والآن بالإمكان حجز المواعيد ابتداء من صباح الغد، مشيراً إلى ان استقبال المراجعين يبدأ من صباح الغد خلال فترة العمل الرسمية.

وتوجه العميد محمد القحطاني بالشكر إلى جميع العاملين في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على تعاونهم اللامحدود في سرعة الانتهاء من ربط الإدارة العامة للإطفاء وعرض خدماتها في المنصة.