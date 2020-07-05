محليات

“الصحة” تستقبل موظفيها المقيمين العالقين وأسرهم ابتداء من اليوم دون شرط الـ PCR أو “شلونك”

منذ 4 ساعات
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قامت وزارة الصحة بالتنسيق مع إدارة الطيران المدني بشأن الموافقة على عودة الأطباء العالقين خارج البلاد الذين كانوا يتمتعون بإجازة قبل أزمة كورونا، حيث أصدر الطيران المدني تعميما جاء فيه: «يرجي العلم بأنه سوف نستقبل موظفي وزارة الصحة وعائلاتهم على الرحلات العارضة القادمة إلى الكويت ابتداء من الاثنين 6 من يوليو الجاري مع توضيح النقاط التالية:

– يجب أن تكون إقامتهم على وزارة الصحة وسوف نستقبلهم سواء كانت الإقامة صالحة أو منتهية.

– لا داعي لوجود شهادة الـ PCR أو التسجيل في تطبيق شلونك.

– سوف نستقبل عائلات موظفي وزارة الصحة على نفس الرحلات المذكورة (الأب/ الأم، الابن/ الابنة، الزوج/ الزوجة) سواء كان موظف وزارة الصحة الكفيل لهم أو غير ذلك، فقط المطلوب إقامة بالكويت وإثبات صلة القرابة.

– سنستقبل أيضا الكويتيين القادمين إلى الكويت على الرحلات العارضة بدون شهادة الـ PCR».

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