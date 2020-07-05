“الصحة” تستقبل موظفيها المقيمين العالقين وأسرهم ابتداء من اليوم دون شرط الـ PCR أو “شلونك”

قامت وزارة الصحة بالتنسيق مع إدارة الطيران المدني بشأن الموافقة على عودة الأطباء العالقين خارج البلاد الذين كانوا يتمتعون بإجازة قبل أزمة كورونا، حيث أصدر الطيران المدني تعميما جاء فيه: «يرجي العلم بأنه سوف نستقبل موظفي وزارة الصحة وعائلاتهم على الرحلات العارضة القادمة إلى الكويت ابتداء من الاثنين 6 من يوليو الجاري مع توضيح النقاط التالية:

– يجب أن تكون إقامتهم على وزارة الصحة وسوف نستقبلهم سواء كانت الإقامة صالحة أو منتهية.

– لا داعي لوجود شهادة الـ PCR أو التسجيل في تطبيق شلونك.

– سوف نستقبل عائلات موظفي وزارة الصحة على نفس الرحلات المذكورة (الأب/ الأم، الابن/ الابنة، الزوج/ الزوجة) سواء كان موظف وزارة الصحة الكفيل لهم أو غير ذلك، فقط المطلوب إقامة بالكويت وإثبات صلة القرابة.

– سنستقبل أيضا الكويتيين القادمين إلى الكويت على الرحلات العارضة بدون شهادة الـ PCR».