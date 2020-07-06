الكويت – 6 – 7 (كونا) — أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين شفاء 538 إصابة من مرض (كوفيد-19) في ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض في دولةالكويت إلى 41001 متعاف.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. (النهاية) م ع ك / ي س ع