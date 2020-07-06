أظهرت احصائيات اليوم الاثنين تسجيل نحو 50 الف اصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في الولايات المتحدة و26 الف اصابة بالبرازيل.

وأوضحت الاحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة (جونز هوبكنز) الامريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا أن الولايات المتحدة سجلت 49199 إصابة بالإضافة إلى 271 حالة وفاة جديدة.

واشارت إلى أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 2888635 اصابات و129947 وفاة في الولايات المتحدة.

وفي البرازيل أظهرت الاحصائية الرسمية تسجيل 26051 اصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي حصيلة الجائحة إلى 1603055.

وأضافت الاحصائية التي نشرتها وزارة الصحة البرازيلية انه تم تسجيل 602 حالة وفاة ليصل اجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد الى 64867 حالة.