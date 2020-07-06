المضف: إنطلاق التعليم الإلكتروني تجريبياً في “التطبيقي” 19 الجاري

أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي فهد المضف عن بدء مرحلة الدراسة التجريبية بكليات ومعاهد الهيئة (إلكترونياً) الأحد الموافق ‪19‬ الجاري، وذلك تمهيداً لانطلاق الدراسة الفعلية للعام الدراسي والتدريبي 2019/2020 يوم الأحد الموافق 9 من شهر اغسطس المقبل.

وقال المضف في تصريح صحافي، “أن مرحلة الدراسة التجريبية ستنطلق بمشاركة جميع أركان العملية التعليمية من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وطلبة وطالبات الهيئة، عبر استخدام منصات التعليم الإلكتروني وبرمجيات التواصل الحديثة المعتمدة، وذلك لمواصلة العملية التعليمية وضمان حق الطلبة في التعليم خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.

وتابع “أن استعدادات الهيئة لخوض غمار التعليم الإلكتروني ومواكبة النظم التعليمية الحديثة قد بدأت مبكراً، وتم اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تمهد لقيام تعليم إلكتروني في كلياتها ومعاهدها ومنها تزويد جميع منتسبي الهيئة بباقة أدوات Office 365 الكاملة على أجهزتهم المتنوعة، إلى جانب تفعيل نظام Moodle كنظام لإدارة التعلم في الهيئة و(LearningManagement System) ونظام Teams ، فضلا ً عن حرص الهيئة البالغ والمستمر على تنظيم دورات متنوعة في مهارات وتطبيقات الحاسب الآلي لكافة منتسبيها وذلك لتوفير بيئة تعليم مدمج يكون فيها التعليم الإلكتروني مكملاً للتعليم التقليدي، وتأكيداً لرسالة الهيئة كمؤسسة حكومية رائدة في تقديم برامجها من خلال أنظمة تعليمية معتمدة عالمياً وتتوافق مع القوانين والنظم التعليمية المعمول بها في الكويت”.

وأشار المضف إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة السابقة والحالية بعقد عدد من الدورات والمحاضرات التدريبية بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وطلبة وطالبات الهيئة، تم خلالها التدرب على النظم التعليمية الإلكترونية الحديثة مثل نظام Moodle وMicrosoft Teams وبرامج 365 Office، حيث بلغ عدد الطلبة المسجلين في دورات مايكروسوفت تيمز على سبيل المثال لا الحصر ما يقارب 32460 طالب وطالبة، إلى جانب مشاركة أعضاء هيئة التدريس والتدريب بعدد من الدورات في Microsoft Teams وMoodle و Office 365قدمها مركز القياس والتقويم والتنمية المهنية بالهيئة، مشيراً إلى استمرار تقديم الهيئة لمثل هذه الدورات مع اختلاف وتعدد مراحلها ومستوياتها خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

وتقدم د. المضف بالشكر لجميع الفرق التي شاركت في قيام المنظومة المتكاملة للتعليم الالكتروني في الهيئة، والتي تسهم بدورها في نشر ثقافة التعليم الالكتروني وتأهيل أطراف العملية التعليمية على إجادة استخدام أدواته، مؤكداً ضرورة التزام طلبة وطالبات الهيئة بالمشاركة الجادة والفاعلة خلال المرحلة التجريبية من الدراسة التي تعد تأهيلاً وتدريبيا جاداً لمرحلة الدراسة الفعلية.