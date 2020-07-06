افتتحت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الإثنين محطة جديدة لتعبئة الوقود في منطقة مزارع العبدلي تحمل الرقم 130 وستعمل خلال الظروف الراهنة من السادسة صباحا الى الثامنة مساء.

وذكرت الشركة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المحطة تندرج ضمن خطة الشركة لإنشاء مجموعة من محطات الوقود الجديدة في مختلف مناطق البلاد بهدف مواكبة التوسع العمراني وتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان من المنتجات البترولية.

وأوضحت أن المحطة تتميز بتصميمها العصري الحديث وتستخدم تكنولوجيا متطورة للطاقة الشمسية حيث تنتج طاقة نظيفة تعمل على توفير 30 بالمئة من حاجتها للكهرباء كما يتوفر فيها نظام خاص لقياس كمية الوقود يرتبط بمستودعات الشركة ويمكن من خلاله التبليغ فورا في حال وجود نقص في الخزانات.

وبينت أن المحطة تحتوي على وحدة لاسترجاع البخار قادرة على التقاط الأبخرة أثناء ملء خزان السيارة بالوقود ثم تكثيفها وإعادتها إلى الخزان مما يساهم في الحفاظ على البيئة.

وتعد محطة مزارع العبدلي من بين 18 محطة وقود جديدة يجري العمل حاليا على إنشائها حيث تم حتى الآن افتتاح 8 محطات منها بواقع محطتين في مدينة جابر الأحمد ومحطة في شمال غرب الصليبخات و4 محطات في مدينة صباح الأحمد السكنية إضافة إلى المحطة الجديدة فيما يستمر العمل للانتهاء من إنشاء بقية المحطات بحلول الأشهر الأولى من العام القادم.