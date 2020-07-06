اعلنت السعودية اليوم الاثنين تسجيل 52 وفاة بالإضافة إلى 4207 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في تقرير يومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 1968 متوفى و213716 مصاب.

واضافت ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 149634 حالة بعد تسجيل 4398 حالة شفاء جديدة.