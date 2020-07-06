أعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم الاثنين مخاطبتها الهيئة العامة للقوى العاملة بالموافقة على زيادة ميزانيتها لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وأوضحت (المالية) في بيان صحفي انها ابلغت (القوى العاملة) بالموافقة على صرف المبالغ من ميزانيتها للسنة المالية 2020/2021 بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 849 الصادر في الثاني من يوليو الجاري.

واشارت الى ان المخاطبة تضمنت الموافقة على زيادة الميزانية بمبلغ 668ر451ر240 دينار كويتي (نحو 789 مليون دولار أمريكي) لدعم العاملين في القطاع الخاص المسجلين على البابين الثالث والخامس.

وافادت ان الوزارة خاطبت الهيئة بهذا الشأن أمس الاحد وانها بانتظار كتاب الهيئة لطلب تحويل المبلغ على حسابات المستحقين.