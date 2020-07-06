اعلنت بلدية الكويت اغلاق 112 محلا تجاريا في جميع محافظات البلاد خلال شهر يونيو الماضي لمخالفتها الاجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت البلدية في بيان صحفي اليوم الاثنين ان فرقها الرقابية قامت بتحرير 917 مخالفة متنوعة ووجهت 2473 انذارا لمحلات تجارية تنوعت بمحلات ومقاه وصالونات ومطاعم وبقالات وأسواق مركزية وأسواق ماشية وأسماك للالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

واوضحت ان هذه الجولات الرقابية تاتي في اطار الجهود المبذولة من قبل البلدية لمجابهة تداعيات فيروس (كورونا المستجد) بناء على قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدية تجنبا لانتشار الفيروس.

وافادت ان الفرق الرقابية كشفت على 10671 محلا مشيرة الى غسل وتعقيم 456024 حاوية مختلفة الأحجام ورفع 725 سيارة مهملة ووضع 479 ملصقا على سيارات مخالفة تشوه المنظر العام.

ولفتت الى تحرير 78 مخالفة لباعة جائلين واصدار 133 كتاب انهاء اشراف وتوجيه 23 تنبيها يتعلق باجراءات السلامة واصدار 6 تراخيص هندسية وتوجيه كتب لوزارة الكهرباء والماء لايصال التيار الكهربائي ل29 عقارا فضلا عن تحرير 21 تقريرا ميدانيا.