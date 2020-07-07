إنهاء الدراسة للصفوف حتى الـ 11 قريباً

بينما بات إنهاء العام الدراسي للصفوف من الاول وحتى الحادي عشر شبه محسوم حيث من المتوقع الاعلان عنه خلال الايام القليلة المقبلة، كشفت احصائيات المناطق التعليمية التي ارسلت الى قطاع التعليم العام امس عن ارتفاع نسبة مشاركة طلبة الصف الـ 12 في منصة التعليم عن بعد والتي لامست الـ 95 في المئة من اجمالي عدد الطلبة المسموح لهم بالتسجيل.

وفي السياق علمت «الجريدة» من مصادرها ارتفاع نسبة مشاركة الطلبة والطالبات ممن يحق لهم التسجيل بالمنصة التعليمية والذين يبلغ عددهم 31 الف طالب وطالبة في الصف الثاني عشر، موضحة ان المناطق التعليمية ارسلت امس احصائيات باعداد الطلبة الذين تم تسجيلهم وتفعيل حساباتهم وكذلك باعداد المدارس والمعلمين المتطوعين للعمل بالمنصة.

وأشارت احصائية منطقة حولي التعليمية والتي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، الى ان عدد الطلبة المسجلين في المنصة بالمدارس التابعة للمنطقة بلغ 3587 طالبا وطالبة بالقسمين العلمي والادبي من أصل 3781 يحق لهم التسجيل موضحة ان عدد طلبة القسم العلمي المسجلين بالمنصة بلغ 2357 طالبا وطالبة، في حين بلغ عدد طلبة القسم الادبي المسجلين بالمنصة 1230 طالبا وطالبة.

وذكرت الإحصائية ان عدد المعلمين المتطوعين الذين سجلوا في المنصة بمنطقة حولي بلغ 784 معلما ومعلمة ممن يدرسون الصف الثاني عشر بواقع 411 معلما لمدارس البنين و373 معلمة لمدارس البنات مشيرة الى ان اجمالي المدارس الثانوية في تعليمية حولي بلغ 60 مدرسة.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر تربوية ان معظم المدارس اعتمدت جداول الحصص الافتراضية للمنصة التعليمية حيث يتم اعتمادها من قبل مدير المدرسة بعد الاتفاق مع المعلمين وترتيب الجداول بما يلائم مصلحة الطلبة ويراعي ظروف المعلمين مع الالتزام بالوزن النسبي للمواد الدراسية، لافتة الى ان عمل المنصة سيكون إلزامياً للطلبة والمعلمين عقب تاريخ 9 أغسطس المقبل وهو الموعد المحدد سلفاً لعودة الدراسة إما تقليدياً أو إلكترونياً.

المصدر : الجريدة