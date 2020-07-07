ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 95 سنتا ليبلغ 05ر44 دولار في تداولات امس الاثنين مقابل 10ر43 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول امس الاثنين مرتفعة 30 سنتا لتبلغ 10ر43 دولار للبرميل بينما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط سنتين اثنين لتسجل عند التسوية 63ر40 دولار للبرميل.