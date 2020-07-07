الشاهين يسأل عن الزيادة المفاجئة في الطلبات الإسكانية القديمة

وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً برلمانياً إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس حول وجود زيادة كبيرة وبشكل مفاجئ لأعداد الطلبات الإسكانية القديمة.

وفي مايلي نص السؤال:

‏دأبت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بين فترة وأخرى على تحديث أعداد طلبات المواطنين المنتظرين للرعاية السكنية. قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي في تاريخ 2019/6/18 بنشر إحصائية لأعداد الطلبات الإسكانية القائمة، وبعد 3 شهور وتحديداً بتاريخ 2019/9/24 قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بنشر إحصائية أخرى بعد التحديث لسابقتها وقد لوحظ زيادة كبيرة وبشكل مفاجئ لأعداد الطلبات الإسكانية القديمة والمنحصرة في الطلبات من عام 1985 حتى عام 2003 ويقّدر عددها بـ 1766 طلب إسكاني.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1. ما هو سبب هذه الزيادة المفاجئة للطلبات الإسكانية القديمة من سنة 1985 حتى سنة 2003؟

2. ما هو المسوغ القانوني إن وُجد الذي بناء عليه تم اعتماد هذه الزيادة؟

3. لماذا لم تشمل الزيادة في أعداد الطلبات الإسكانية للعام 2004 وما بعد؟

4. استقرت أعداد الطلبات القديمة خلال السنتين الماضيتين كما جاء في إحصائية شهر يونيو 2019 دون تغيير، لماذا استجد التغيير في شهر سبتمبر 2019؟

مع خالــــص التحيــــة ،،،

مقدم السؤال

أسامة عيسى الشاهين