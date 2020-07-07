أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية البدء بتشغيل نظام حجز المواعيد المسبقة للمراجعين الراغبين بإنجاز معاملاتهم غير المتوفرة إلكترونيا عبر موقعها الرسمي وذلك لاستقبالهم اعتبار من 12 يوليو الجاري تنفيذا لخطة العودة التدريجية للعمل.

وقال المدير العام للمؤسسة مشعل العثمان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن المؤسسة بدأت باستقبال طلبات حجز المواعيد المسبقة عبر موقعها الرسمي الموقع الرسمي للمراجعين الراغبين بإنجاز معاملاتهم لاستقبالهم في المبنى الرئيسي.

وأفاد العثمان أن المؤسسة مستمرة بأعمالها ولم تتوقف أو تنقطع خدماتها التأمينية والإلكترونية وعملياتها الاستثمارية والمالية والإدارية منذ بداية فترة تعطيل الجهات الحكومية وحتى تاريخه.

ولفت الى أن أعمال الفرق التطوعية التي عملت داخل المؤسسة بجميع قطاعاتها بالإضافة إلى فرق العمل التي عملت عن بعد أثمرت عن إنجاز أكثر من 224 ألف معاملة وتحويل أكثر من مليار دينار كويتي للبنوك (نحو 3ر3 مليار دولار أمريكي) وذلك لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين للأنصبة والبطالة.

وذكر أنه تم كذلك الرد على أكثر من 50 ألف استفسار من المواطنين عبر حسابات المؤسسة بمواقع التواصل الاجتماعي والخدمة الهاتفية.

وأضاف أنه تم إضافة العديد من الخدمات الإلكترونية في الموقع الرسمي وتطبيق (ذخر) مبينا أن عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة في 12 مارس الماضي كان 12 خدمة حيث تم زيادتها لتصل حاليا إلى 36 خدمة إلكترونية ويجري العمل على تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية التي سيتم الاعلان عنها تباعا.

وأكد العثمان حرص المؤسسة على توفير كل الاحترازات والتدابير الصحية اللازمة لوقاية جميع مراجعيها وموظفيها خلال عودة العمل التدريجي بمقرها بطاقة إنتاجية أقل من 30 في المئة.

ولفت إلى أنها لم تتوقف وما زالت مستمرة بتنفيذ خدماتها الإلكترونية عبر موقعها الرسمي وتطبيق (ذخر) إضافة لاستقبال الاستفسارات عبر حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي والخدمة الهاتفية (114).