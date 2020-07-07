العفاسي يصدر قرارا برفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجماعة للفروض الخمسة في عدد من المساجد

اصدر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د. فهد العفاسي قرارا وزاريا برفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجماعة للفروض الخمسة وذلك في المساجد المبين أسماؤها ومواقعها في الكشف المرفق لهذا القرار ، مع استمرار إغلاق عمليات النساء والمكتبات ودورات المياه فيها ، ويمنع استخدام برادات المياه .

وجاء في المادة الثانية من القرار الذي حصلت ” الانباء” على نسخة منه ” تعديل البند 6 من المادة الخامسة بالقرار الوزاري رقم 14 لسنة ۲۰۲۰ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم ۷۰ لسنة ۲۰۲۰ لتكون كالتالي : ” إقامة جميع الصلوات بعد الأذان بعشر دقائقً” .

وتابع القرار ” المادة الثالثة يكون موعد فتح المساجد المشار إليها في الكشف المرفق بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار .

وجاء في المادة الرابعة ” يفوض الوكيل المساعد لقطاع المساجد بإجراء أي تعديل على الكشف المرفق بهذا القرار بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية .