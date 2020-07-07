أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء تسجيل 118 حالة وفاة و2426 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع معها اجمالي الاصابات في عموم المحافظات العراقية بما فيها محافظات اقليم كردستان العراق إلى 64701 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان أن العاصمة بغداد نالت الحصة الاكبر من الاصابات الجديدة بالفيروس بإجمالي 718 إصابة تليها محافظة صلاح الدين باجمالي 426 اصابة ثم محافظة السليمانية التي شهدت 172 إصابة في حين سجلت عموم المحافظات العراقية الاخرى أعداد إصابات متفرقة.

واشارت الوزارة الى انها سجلت كذلك 118 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس بينها 37 في بغداد والبقية موزعة في 16 محافظة أخرى فيما تماثل للشفاء 1511 مريضا من 16 محافظة.

وترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية للمصابين بالفيروس في عموم العراق بما في ذلك محافظات اقليم كردستان العراق إلى 64701 حالة توفي منها 2685 شخصا في حين تماثل للشفاء 36252 شخصا.