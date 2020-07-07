أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) إلى 44391 حالة بعد تسجيل 155 حالة وفاة جديدة.

واكدت الوزارة في بيان صحفي انها أحصت 581 إصابة جديدة بالعدوى الامر الذي رفع اجمالي الاصابات الى 286349 حالة مضيفة انها اجرت حتى صباح اليوم أكثر من 777ر10 مليون كشف لأشخاص اشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وعادت المقاهي والمطاعم والفنادق وصالونات الحلاقة للعمل السبت الماضي كآخر مرحلة من خطة اعادة فتح الاقتصاد.