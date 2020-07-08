انخفض سعر برميل النفط الكويتي 79 سنتا ليبلغ 26ر43 دولار في تداولات امس الثلاثاء مقابل 05ر44 دولار في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول امس منخفضة سنتين لتبلغ عند التسوية 08ر43 دولار للبرميل في حين سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند التسوية 62ر40 دولار للبرميل منخفضة سنتا واحدا.