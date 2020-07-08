أظهرت احصائيات اليوم الاربعاء أن اجمالي الاصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في الولايات المتحدة اقتربت من ثلاثة ملايين حالة بعد تسجيل أكثر من 60 ألف اصابة جديدة وهي أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.

وأوضحت الاحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة (جونز هوبكنز) الامريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا أن الولايات المتحدة سجلت 60021 إصابة بالإضافة إلى 1195 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

واشارت إلى أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 2996098 اصابة و131480 وفاة في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه نحو 24 ولاية أمريكية بإيقاف خطط إعادة الفتح والتراجع عنها في ضوء زيادة حالات الإصابة بالفيروس التاجي في 31 ولاية على الأقل.

وأصبحت جورجيا الولاية التاسعة التي تسجل أكثر من 100 ألف حالة إصابة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة.

وفي البرازيل أظهرت الاحصائية الرسمية تسجيل 45305 اصابات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي حصيلة الجائحة إلى 1668589 حالة.

وأضافت الاحصائية التي نشرتها وزارة الصحة البرازيلية انه تم أيضا تسجيل 1254 حالة وفاة ليصل اجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد الى 66741 حالة. وتحتل الولايات المتحدة والبرازيل المرتبتين الأولى والثانية عالميا في عدد حالات الاصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا).