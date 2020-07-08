أعلن مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية الوزير المفوض سامي الحمد اليوم الأربعاء عن إطلاق رابط إلكتروني لحجز المواعيد المسبقة لجميع معاملات قسم التصديقات.

وقال الحمد في تصريح صحفي إن ذلك يأتي انطلاقا من حرص وزارة الخارجية على التطوير الإلكتروني لخدماتها وتسهيلا للمواطنين والمقيمين لإنجاز معاملاتهم بشكل أفضل.

وأضاف أنه نظرا للظروف الحالية لجائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19) فإن العمل يقتصر على المبنى الرئيسي في منطقة الشويخ الإدارية وأن على الراغبين بحجز موعد الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني للقيام بذلك.