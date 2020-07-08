أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أنه سيقوم بتوجيه الدعوة إلى عقد جلسة غير عادية يوم الثلاثاء المقبل وذلك بعد التشاور مع مكتب مجلس الأمة والنواب بالتنسيق مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والحكومة.

وقال الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة اليوم الأربعاء إنه سيتم إدراج الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان بصفته على جدول أعمال الجلسة المقرر عقدها.

وكان الغانم أعلن في 30 يونيو الماضي استلامه لاستجواب مقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان بصفته مكون من ثلاثة محاور وإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة.