أعلنت الامارات اليوم الأربعاء تسجيل 445 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الاصابات المسجلة في الدولة 53045 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية في بيان صحفي نقلته وكالة انباء الامارات (وام) ان اكتشاف الاصابات جاء من خلال اجراء أكثر من 51 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين مضيفة أن حالة جميع الاصابات “مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة”.

وأشارت الوزارة في الوقت نفسه إلى تسجيل 568 حالة شفاء جديدة من الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد حالات الشفاء الاجمالية في الدولة 42282 حالة.

واضاف البيان انه تم في المقابل تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بسبب تداعيات الاصابة بالفيروس والمعاناة من أمراض مزمنة ليبلغ اجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الامارات 327 حالة.