اعلنت السعودية اليوم الاربعاء تسجيل 42 وفاة بالإضافة إلى 3036 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس إن حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 2059 متوفى و220144 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 158050 حالة بعد تسجيل 3211 حالة شفاء جديدة.