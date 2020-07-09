أمهلت شركة (بورصة الكويت) 11 شركة مدرجة فرصة لتقديم بياناتها المالية السنوية المتأخرة حتى يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 قبل ان يتم ايقاف أسهمها لحين ورود تلك البيانات.

وقالت البورصة على موقعها الالكتروني اليوم الخميس ان الشركات هي (المال للاستثمار) و(ريم العقارية) و(رابطة الكويت والخليج للنقل) و(كي جي ال لوجستيك) و(برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة).

واضافت ان من ضمن الشركات أيضا (عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان) و(دانة الصفاة الغذائية) و(تمكين القابضة – موقوفة) و(العالمية للمدن العقارية – موقوفة) و(الكويتية للكيبل التلفزيوني – موقوفة) و(ايفكت العقارية – موقوفة).

وتأسست بورصة الكويت في أبريل من عام 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وقد حلت بورصة الكويت محل سوق الكويت للأوراق المالية وأصبحت البورصة الرسمية لدولة الكويت اعتبارا من 25 أبريل 2016.