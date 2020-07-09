أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الخميس قرارا يتم بموجبه إستمرار صرف المواد التموينية للبطاقات المنتهية حتى 31 أغسطس المقبل وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن القرار يشمل حاملي البطاقات التموينية والهويات الشخصية والمنتهية مدة صلاحيتها مؤكدة على جميع المسؤولين تنفيذ القرار كل وفق اختصاصه وينشر بالجريدة الرسمية.

وأشارت إلى استمرار العمل بكافة أفرع التموين من الساعة 8 صباحا حتى 5 عصرا عدا يوم الجمعة.