أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية اليوم الخميس أن علم البيانات ساهم في تحديد ومتابعة مدى التزام الأفراد بالحجر الصحي المنزل خلال أزمة جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الهيئة بمناسبة اختتام مؤتمر (المرأة في مجال علم البيانات) الثاني الذي نظمته الهيئة أمس بالشراكة مع جامعة (ستانفورد) الأمريكية (عن بعد) بمشاركة نخبة من النساء المتخصصات في هذا المجال.

ونقل البيان عن ممثلة الكويت في المؤتمر أسيل المسعد قولها إن علم البيانات ساهم بشكل فعال خلال جائحة (كورونا) عبر تصميم الخرائط الجغرافية التوضيحية لأماكن انتشار الفيروس.

وأضافت المسعد أن علم البيانات ساهم كذلك في اتخاذ القرارات والاجراءات الصحية وابتكار أدوات تقنية بناء على تحليل البيانات ودراسة السلوك البشري الرقمي اضافة إلى متابعة مدى التزام الأفراد بالحجر وجمع معلومات التنقل وحجوزات الطيران لتتبع الإصابات المشتبه بها.

من جانبها ذكرت رئيسة قسم الكمبيوتر بالمعهد العالي للاتصالات والملاحة المهندسة معصومة بوشهري وفق البيان أن الهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو نشر الوعي حول أهمية البيانات وكيفية الاستفادة منها في مجالات الاقتصاد والصحة والاتصالات والتكنولوجيا ونظم المعلومات والجغرافية وتنمية العنصرالبشري وربطها بالتغيير الذي سيحدث بالعالم بعد هذه الأزمة الصحية.

وتناول المؤتمر في جلساته أهمية البيانات في مجالات الحياة المختلفة خصوصا في المجال الصحي وكيفية استخدام البيانات الصحية بشكل عام وبيانات فيروس (كوفيد – 19) بشكل خاص والاجراءات المطلوبة لإدارة البيانات الصحية بشكل فعال وضمان جودتها وإمكانية الوصول لها.

كما ناقش كيفية استخدام تقنيات نظم البيانات الجغرافية وطريقة استخدام تقنية الواقع المعزز في أنظمة المعلومات الجغرافية والبيانات ثلاثية الأبعاد باستخدام تقنية (الليزر).

وناقشت الجلسة الختامية أهمية علم البيانات واستخدامه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل (روبوتات) الدردشة التفاعلية وأدوات الاستماع لوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.