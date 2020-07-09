“التربية”: تجهيز اختبارات ورقية لطلبة الـ12

كشفت مصادر تربوية لجريدة “الجريدة” ان الوزارة تعمل على تجهيز اختبارات ورقية لطلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والادبي، موضحة ان التواجيه الفنية للمواد الدراسية تعمل على اعداد هذه الاختبارات وفق المناهج المختصرة التي اقرت لفترة استكمال دراسة الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي والمقررة في اغسطس المقبل ولمدة 5 الى 6 اسابيع.

واشارت المصادر الى ان الاختبارات ستكون جاهزة وتسلم الى المطبعة السرية في موعد اقصاه 20 الجاري تمهيدا لطباعتها بحسب اعداد الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة العربية للصف الثاني عشر والذين يصل عددهم الى 38 الف طالب وطالبة.

واوضحت المصادر ان الوزارة عازمة على عقد اختبارات الثانوية العامة بشكل تقليدي مع المحافظة على الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي من خلال توزيع الطلبة على عدد اكبر من اللجان في المدرسة الواحدة وكذلك الاستفادة من مدارس اخرى لتحقيق اكبر قدر من التباعد حيث سيتم الاستفادة من بعض المدارس المتوسطة.

وذكرت ان عقد الاختبارات بالطريقة التقليدية لا يزال غير محسوم بشكل مطلق لكون القرار مقرون بموافقة السلطات الصحية وقرارات مجلس الوزراء، لافتة الى انه في حال اتخاذ القرار ستكون الاختبارات في منتصف سبتمبر المقبل على ان تعلن النتائج مطلع اكتوبر.