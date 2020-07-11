الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهاراً.. والعظمى 48 درجة

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، سيكون شديد الحرارة، ورطب نسبياً على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة وتظهر بعض السحب العالية.

أما ليلا، فمن المتوقع أن يكون حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبياً على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب العالية.

وقالت إدارة الأرصاد، إن درجات الحرارة المتوقعة نهاراً 48 درجة، وتنخفض إلى 31 درجة ليلاً.