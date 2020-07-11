محليات

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهاراً.. والعظمى 48 درجة

منذ 6 ثواني
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أعلنت إدارة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، سيكون شديد الحرارة، ورطب نسبياً على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة وتظهر بعض السحب العالية.

أما ليلا، فمن المتوقع أن يكون حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبياً على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب العالية.

وقالت إدارة الأرصاد، إن درجات الحرارة المتوقعة نهاراً 48 درجة، وتنخفض إلى 31 درجة ليلاً.

 

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