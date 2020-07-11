أعلن مدير إدارة الصحة العامة الدكتور فهد الغملاس اليوم السبت إعادة تشغيل خدمات فحص العمالة الوافدة ومتداولي الأغذية والفئات الأخرى بنظام الحجز الالكتروني المسبق اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأضاف الغملاس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان تقديم طلب الفحص سيكون وفق الحجز المسبق على موقع وزارة الصحة حيث سيقوم النظام بتحديد مركز الفحص بصورة آلية تبعا لعنوان الكفيل أو الشركة.

واوضح انه بعد ذلك يقوم صاحب المعاملة بإدخال بيانات طالب الفحص والأشخاص الذين يرغب في فحصهم واختيار المواعيد والأوقات المتاحة والمناسبة وبعدها ستظهر قائمة تحتوي على المستندات المطلوبة حسب نوع المعاملة.

وأشار إلى أن النظام الالكترونى يقوم بتوفير الرمز الشريطى (باركود) الذى يمكن صاحب المعاملة من إظهاره للموظفين خلال الزيارة والذي تتم قراءته عند الدخول إلى مركز الفحص للتأكد من هوية طالب الفحص والالتزام بالموعد ما يمنع الازدحام والاحتكاك بين المراجعين.

وأفاد بأن وزارة الصحة ستوفر خدمة فحص العمالة الوافدة من خلال أربعة مراكز لتغطية جميع محافظات الكويت وهي مركز فحص العمالة بمنطقة الشويخ لخدمة محافظتى العاصمة وحولي ومركز فحص صبحان لخدمة محافظة الفروانية ومركز فحص الفحيحيل لخدمة محافظة الأحمدى ومركز فحص الجهراء لخدمة قاطنى محافظة الجهراء.

وقال انه تم تخصيص الفترة الصباحية للعمل بالمراكز لفحص فئات العمالة المنزلية والالتحاق بعائل والفترة المسائية لفحص العاملين بالشركات أما بالنسبة لخدمة فحص متداولى الأغذية فهي متوفرة فى المركز الخاص بها فى منطقة الشرق.

وشدد الغملاس على ضرورة التزام كل مراكز العمل بإدارة الصحة العامة بالاحترازات الوقائية لفيروس (كوفيد – 19) من حيث قياس درجة الحرارة عند المدخل وعدم السماح لمن لا يرتدي الكمام الطبي بالدخول واتباع اشتراطات التباعد الاجتماعى (مسافة مترين بين المراجعين) اضافة إلى التعقيم الدورى للمقاعد والأسطح والأجهزة.