أطلق بيت الزكاة الكويتي اليوم السبت منصة الكترونية جديدة عبر موقعه الرسمي لحجز مواعيد المراجعين للحالات المسجلة لديه والمستمرة في تلقي المساعدات.

وقال نائب مدير عام بيت الزكاة للخدمات الاجتماعية الدكتور ماجد العازمي في تصريح صحفي انه بعد طلب الموعد سيتم إرسال رسالة نصية لكل مراجع تتضمن موعد المراجعة واسم الفرع حسب عنوان السكن المسجل لدى بيت الزكاة.

وأهاب العازمي بالمراجعين الالتزام بالمواعيد والإجراءات الصحية والشروط الوقائية المتبعة من وزارةالصحة مبينا أنه وبالتعاون مع إدارات البيت المختلفة تم تجهيز جميع الفروع لاستقبال المراجعين ضمن الشروط الوقائية المطلوبة.