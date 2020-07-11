أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن اطلاق خدمة استخراج الشهادات إلكترونيا عبر تطبيق (ذخر) وموقعها الرسمي حرصا منها على استمرارية تقديم خدماتها وتطوير برامجها لجميع المواطنين والجهات الحكومية.

وأكدت نائب مدير عام المؤسسسة لشؤون تكنولوجيا المعلومات إيمان الأحمد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت اعتماد استراتيجية خاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال وضع الرؤية والأهداف التقنية العامة ودراسة الوضع الحالي والمستقبلي لتحديد المعوقات والمتطلبات ومن ثم البحث عن البدائل المتاحة ودراستها لإيجاد الحلول المناسبة.

وقالت الاحمد انه تم تحديث البرامج والأنظمة الآلية لتطوير تقنية خدمة الربط الآلي بين المؤسسة والجهات الحكومية المختلفة وتمكينها من استدعاء البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم لدى المؤسسة وأداء أعمالها عند الطلب.

وأشارت الى أن مجموع الجهات التي قامت بالربط الآلي مع المؤسسة بلغ 13 جهة من خلال (Web Services) اضافة إلى 44 جهة تم توفير شاشات استفسار لها كما تم التواصل مع الجهاز المركزي للمعلومات للربط معه من خلال تطبيق (سهل).

واضافت أنه تسهيلا وتوفيرا لوقت المواطنين تم اليوم إطلاق خدمة استخراج الشهادات إلكترونيا عبر تطبيق (ذخر) للهواتف المحمولة وعبر موقعها المؤسسة الرسمي حيث بات بامكان المستفيدين طباعة شهادة لمن يهمه الأمر دون حاجة للحضور الشخصي للمؤسسة.

وأوضحت ان الخدمة تشمل 10 شهادات وهي طلب المعاش مع أو بدون حساب البنك ومعاش بدون قيمة المعاش ومعاش خاصة للاقتراض للبنوك ومدد اشتراك للمتقاعدين مع أو بدون قيمة المعاش اضافة إلى الشهادات الخاصة بالمؤمن عليه المسجل بالمؤسسة والمؤمن عليه الذي لا يخضع للتأمين بالباب الخامس.

وذكرت أنه سيتم في الأسابيع القادمة إضافة مزيد من الشهادات منوهة أن عدد خدمات المؤسسة الإلكترونية بلغ حتى الان 36 خدمة فضلا عن 8 أجهزة آلية لاستخراج الشهادات وبلغ عدد الشهادات التي استخرجت منها من 16 الى 26 يونيو الماضي نحو 3100 شهادة.

وأضافت ان المؤسسة قامت بتيسير العمل قبل واثناء جائحة كورونا حيث تم تحديث البرامج والأنظمة الآلية والإلكترونية لتنفيذ (المادة التاسعة) المعدلة من أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن منح المتقاعدين والمستفيدين والمستحقين زيادة شهرية بالمعاش بقيمة 30 دينارا كويتيا (نحو 97 دولارا أمريكيا) كل ثلاث سنوات.

وأشارت الى تطوير أنظمة جديدة لتطبيق (ذخر) لدعم وتوفير عدة خدمات منها المقاصة لاستبدال أصحاب المعاشات وتحديث بيانات الأفراد وصرف معاش مقدم اضافة الى سبع صافي المعاش التقاعدي.

وافادت الاحمد ان عدد العمليات التي تم تنفيذها بالتطبيق ناهز ال2500 عملية بلغت المستحقات المالية المترتبة عليها أكثر من 12 مليون دينار كويتي (نحو 8ر38 مليون دولار أمريكي).

وأكدت ان (التأمينات) كانت منذ البداية حريصة على عدم توقف مصالح المواطنين ولذلك قامت بتطبيق منهج العمل عن بعد ضمن تدابير صحية خاصة بمواجهة تداعيات الجائحة مشيرة الى تمكين بعض الموظفين من العمل عن بعد حسب الحاجة مع اتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة لضمان أعلى مستوى من الأمن المعلوماتي.