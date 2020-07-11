فيدال: سنركز على دوري الأبطال إذا خسرنا الليجا

أبدى أرتورو فيدال لاعب خط وسط فريق برشلونة، سعادته بتسجيل هدف الانتصار لفريقه، خلال مواجهة بلد الوليد، اليوم السبت، ضمن الجولة 36 من الليجا، في لقاء شهد العديد من اللقطات الجدلية.

وقال فيدال، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “كان الانتصار صعبًا، حيث لعب بلد الوليد بشكل جيد للغاية، وكانت الأمور صعبة علينا، لكن الشيء المهم أننا انتصرنا”.

وأضاف: “نعلم أنه من الصعب علينا أن نستمر في التقدم، ويجب أن نتحسن ونركز بشكل أكبر، ونحن بحاجة إلى مواصلة القتال على اللقب”.

وتابع فيدال: “قدمت أداءً جيدًا، والشيء المهم أننا حصدنا النقاط الثلاث التي كانت صعبة للغاية، وآمل أن أستمر في تسجيل الأهداف”.

وأردف: “تير شتيجن؟ حين نسيطر على الكرة، تستغل الخصوم أخطائنا للوصول إلى مرمانا، وتير شتيجن يفعل الأشياء بشكل صحيح، ويساعدنا”.

واختتم فيدال: “اللقب؟ الفوز به لا يعتمد علينا، وسنواصل التحسن ونبذل أقصى ما لدينا، وإذا لم ننجح، سنصل بأفضل مستوى لمواصلة الصراع على دوري الأبطال”.