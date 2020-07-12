أعلنت السلطات الصينية اليوم الاحد عدم تسجيل اي حالات وفاة او اصابات “محلية” جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيما سجلت سبع حالات اصابة “وافدة” خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 83594 شخصا كما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

واضافت انه لم يتم تسجيل اي حالة إصابة بعدوى “محلية” وخاصة في العاصمة بكين لليوم السادس على التوالي كما لم تسجل ايضا اي حالة اصابة في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.

وذكرت انها سجلت سبع حالات اصابة “وافدة” من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين اربع حالات منها في مدينة (تيانجين) وحالتان في مدينة (شنغهاي) وحالة اصابة واحدة في مقاطعة (تشجيانغ) ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 1971 حالة.

واشارت الى ان 11 شخصا غادروا المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 78634 شخصا بينما لا يزال 326 شخصا يتلقون العلاج.