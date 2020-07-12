السعودية: تسجيل 42 وفاة و2779 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 2779 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1742 حالة تعافي و42 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، إن السعودية تشهد انخفاضا في نسب الإصابات.

وذكر أن نصف الحالات الحرجة للفئة العمرية من سن 60 عاما وأكثر، مؤكدا تقديم الرعاية الصحية المناسبة لتلك الحالات.

وأكد أن ارتداء الكمامة لا يؤثر بصفة عامة على الصحة العامة باستثناء المصابين بأمراض تنفسية.

وأشار المتحدث إلى أن الهدف من الكمامة حتى لو كانت مصنوعة من الأقمشة هو منع الرذاذ من الانتشار.