قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان اليوم الأحد إنه اعتمد طرح عمل دراسة جدوى لشركة تقدم خدمة التمويل وفق احتياجات المتقاعدين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ضمن كيان مستقل مماثلة لنظام الاستبدال.

وأضاف الشيتان الذي يرأس أيضا مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه الخطوة جاءت ضمن التعديلات التي اقترحها و”لاقت قبولا من المؤسسة”.

وأوضح أن ذلك جاء أيضا تنفيذا للتعهد الذي التزم به عند مناقشة استجوابه في جلسة مجلس الأمة المنعقدة في تاريخ 16 يونيو الماضي.

وردا على سؤال حول الاقتراح بقانون المقدم من عدد من أعضاء مجلس الأمة والذي يحمل ذات المضمون بشأن تقديم خدمة التمويل للمتقاعدين وفق أحكام الشريعة قال الشيتان إن “الاقتراح بقانون يتوافق مع مقترح (التأمينات الاجتماعية)”.

وذكر أنه على استعداد لحضور اجتماعات اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة الاقتراح ومن ثم رفعه إلى مجلس الامة للتصويت عليه مؤكدا استعداد (التأمينات) ل”تطبيق أي الخيارين الذي سينجز أولا”.

وأكد حرصه على أن تقدم (التأمينات الاجتماعية) أفضل الخدمات لجمهور المؤمن عليهم معربا عن التطلع ل”إحداث نقلة نوعية في تطوير أعمال (المؤسسة) واستثماراتها”.