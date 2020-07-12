اعلنت بلدية الكويت اغلاق 18 محلا تجاريا في محافظة حولي خلال شهر يونيو الماضي لمخالفتها الاجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت البلدية في بيان صحفي اليوم الاحد ان فرقها الرقابية قامت بتحرير 133 مخالفة متنوعة كما وجهت 565 انذارا لمحلات تجارية تنوعت بمحلات ومقاه وصالونات ومطاعم وبقالات وأسواق مركزية وأسواق ماشية وأسماك للالتزام بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

واوضحت ان تلك الفرق مستمرة في جولاتها الرقابية في سياق الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها البلدية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناء على قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

وافادت البلدية انه تم تحرير 25 مخالفة متنوعة لبقالات و144 مخالفة للأسواق الموازية و99 مخالفة و10 انذارات لأنشطة أخرى.

وأشارت الى غسيل وتعقيم 101918 حاوية مختلفة الأحجام ورفع 349 مركبة مهملة وسكراب والافراج عن 76 سيارة وتحرير 9 مخالفات بائع متجول.