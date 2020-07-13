اعلنت بلدية الكويت اليوم الاثنين اغلاقها محلا تجاريا واحدا بمحافظة الجهراء خلال يونيو الماضي وتحرير 79 مخالفة للاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت البلدية في بيان ان فرقها الرقابية وجهت 198 انذارا لمحلات متنوعة منها مقاه وصالونات ومطاعم وبقالات وأسواق مركزية وأسواق ماشية وأسماك واخذت تعهدا من العديد من البقالات والأسواق للالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية الخاصة بالاشتراطات الصحية.

وذكرت انها قامت ايضا برفع عدد من البقالات المتنقلة المخالفة فضلا عن غسيل وتعقيم 78340 حاوية مختلفة الأحجام ونقل نحو 80 ألف متر مكعب من المخلفات مجهولة المصدر الى جانب تنظيف 499 منطقة آليا.

وأكدت مواصلة الفرق الرقابية جولاتها الميدانية على المحلات والأسواق الموازية بالمحافظة لضمان الالتزام التام بالاجراءات المطلوبة.