قررت الادارة العامة للجمارك الكويتية اليوم الاثنين اعفاء البضائع الواردة الى البلاد بقيمة 100 دينار كويتي أو أقل (نحو 322 دولارا امريكيا) من الرسوم الجمركية.

وقالت مديرة ادارة المكتب الفني ب(الجمارك) ورئيسة لجنة تقصي الحقائق الخاصة برسوم البريد السريع منى الرشيدي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الادارة اصدرت هذا الاعفاء بالتعليمات الجمركية رقم (94/2020) وفق ضوابط وشروط محددة.

وافادت الرشيدي ان القرار ياتي بناء على توصية لجنة (تقصي الحقائق) واستنادا للقانون (42/2013) بالموافقة على انضمام دولة الكويت لاتفاقية (كيوتو) المعدلة والملحق العام دون الاخلال بكافة القوانين السارية في البلاد مشيرة الى ان العمل به سيبدأ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (كويت اليوم).

وبينت ان هذه التوصية بداية لعدة توصيات عكفت اللجنة على دراساتها وحصرها لايجاد الحلول واعادة النظر بالاجراءات المتبعة بما يخدم المواطن والمقيم بالتعاون مع شركاء العمل والجهات ذات الصلة التي تعمل معها اللجنة لوضع الية خاصة بالشحنات الشخصية.

وذكرت ان اللجنة تسعى الى توضيح الاجراءات المتبعة ونشر كافة الرسوم التي تحصل مؤكدة الاستعداد لاستقبال الشكاوى والمقترحات سواء بالحضور الشخصي بعد حجز موعد على الموقع الالكتروني او بالاتصال على الرقم (24955592).