أعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء عدم تسجيل اي حالات وفاة او اصابات “محلية” جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيما سجلت ثلاث حالات اصابة “وافدة” خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 83605 اشخاص فيما ما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا. وأضافت انه لم يتم تسجيل اي حالة إصابة بعدوى “محلية” وخاصة في العاصمة بكين لليوم الثامن على التوالي كما لم تسجل ايضا اي حالة اصابة في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.

وذكرت انها سجلت ثلاث حالات اصابة “وافدة” من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين جميعها في مدينة (شنغهاي) ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 1982 حالة.

واشارت إلى ان 26 شخصا غادروا المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 78674 شخصا بينما لا يزال 297 شخصا يتلقون العلاج.

وعن الحالات خارج بر الرئيسي اشارت اللجنة الى تسجيل 1521 حالة مؤكدة حتى نهاية أمس الاثنين من بينها ثماني وفيات في منطقة (هونغ كونغ) الإدارية الخاصة و46 إصابة في منطقة (مكاو) الادارية الخاصة فيما سجلت (تايوان) 451 حالة منها سبع حالات وفاة.

ولفتت الى مغادرة 1217 مرضيا في (هونغ كونغ) و45 في (مكاو) و440 في (تايوان) المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.