أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي مشروع جمع تبرعات الأضاحي داخل دولة الكويت الذي يأتي بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت الأمينة العامة في الجمعية مها البرجس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن الجمعية تولي مشروع الأضاحي أهمية كبرى لما يحققه من سعادة على قلوب الأسر المحتاجة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت البرجس أن مشروع الأضاحي أحد المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية بهدف تقديم المساعدة والمساندة للأسر الفقيرة والمحتاجة وللتخفيف عنهم من خلال مشروع الأضاحي.

وأوضحت أن العمل الانساني الخيري أصبح جزءا لا يتجزأ من المنظومة التنموية للجمعية التي يتم فيها تنفيذ البرامج والمشاريع الخيرية لاسيما وسط ما يشهده العالم من تفش لفيروس كورونا المستجد مما جعل الجمعية تبحث عن السبل التي تجعل برامجها ومشاريعها مصدر تنمية وعونا للأسر المحتاجة.

وذكرت أن تقديم تبرعات الأضاحي يتم عبر الموقع الإلكتروني لجمعية الهلال الأحمر الكويتي أو من خلال زيارة الجمعية بمنطقة الشويخ مباشرة والدفع عن طريق خدمة (كي. نت) معربة عن الشكر لكل من سيساهم في هذا المشروع الإنساني الخيري الذي يصب في مصلحة الأسر المحتاجة داخل البلاد.

وبينت أن فريق عمل الجمعية سيتولى الإشراف على عملية ذبح الأضاحي والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الشرعية والصحية وعلى مراحل المشروع بدء معاينة الأضاحي إلى ذبحها صباح يوم العيد وصولا إلى تسليمها للمستحقين.