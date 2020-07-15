د.رنا الفارس: فرش 192 كم من الأسفلت بطرق البلاد الرئيسية في 6 أشهر من 2020

أشادت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا عبدالله الفارس بجهود الكوادر الكويتية العاملة في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق على مستوى خطة تطوير الطرق وشبكة الشوارع الرئيسية في الكويت، إذ استعرضت نجاح وزارة الأشغال وهيئة الطرق خلال فترة حظر التجول الجزئي والكلي الذي تم تطبيقه في البلاد، إنجاز أكثر من 23 مشروعا جديدا لتطوير شبكة الطرق في البلاد.

وأوضحت د.الفارس أنه تم فرش الإسفلت في 8 طرق رئيسية مع زيادة كميات فرش الإسفلت خلال العام الجاري بشكل مضاعف عن اي وقت مضى، اذ بلغت نسبة الزيادة 128.57% خلال 6 أشهر من يناير 2020 وحتى يونيو 2020 عن مجمل ما تم فرشه من اسفلت طوال عام 2019.

وأوردت د.الفارس في المقارنة الأبرز، بأنه قد تم فرش 192 كيلو متر منذ بداية هذه السنة 2020 حتى شهر يونيو الفائت، مقارنة بفرش 84 كيلو متر طوال العام الفائت 2019.

وكشفت د.الفارس، أنه و منذ بدء خطة التطوير في أبريل 2019 وحتى يونيو 2020 الفائت تم فرش الإسفلت في 48 منطقة داخلية، و بطول 431 كيلومتر بعرض الطريق.

وأفادت الفارس أنه قد تم في عام 2020 فرش 28 كيلو متر من الاسفلت قبل تطبيق حظر التجول، بينما تمت عملية تطوير الطرق عبر تنفيذ وفرش 164 كيلو متر من الاسفلت خلال فترة الحظر الجزئي و كذلك الحظر الكلي الذي تم تطبيقه بالبلاد.

وأثنت الوزيرة الفارس على جهود جميع العاملات والعاملين في وزارة الأشغال العامة و الهيئة العامة للطرق والنقل البري لحجم الإنجاز الذي سجلوه خلال هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مثنية على دور الكوادر الوطنية خلال هذه المرحلة.