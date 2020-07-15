كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية اليوم الاربعاء عن جدول مواعيد مباريات مونديال قطر 2022 لكرة القدم على الملاعب المستضيفة خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وقالت اللجنة في بيان ان المنتخب القطري (الدولة المضيفة) سيفتتح البطولة على استاد البيت في 21 نوفمبر 2022 في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت وسط أوروبا).

واوضح البيان ان استاد البيت يتخذ اسم وطابع الخيام التقليدية التي قطنها سكان الصحراء في منطقة الخليج ويتسع ل60 الف متفرج.

واضافت انه تم تحديد أوقات انطلاق مباريات دور المجموعات في الساعة 13:00 و16:00 و19:00 و22:00 وبدء المباريات التي تلعب في نفس التوقيت (مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات) ومباريات مرحلة خروج المغلوب في الساعة 18:00 و22:00 .

وذكر ان استاد خليفة الدولي سيشهد المباراة الترتيبية لتحديد الفائز بالمركز الثالث في 17 ديسمبر بينما ستلعب المباراة النهائية بعد ذلك بيوم واحد في الساعة 18:00 على استاد لوسيل أمام 80 الف متفرج.

وبين انه وبهدف توفير الراحة الكافية لكل الفرق بين مبارياتها في مونديال قطر 2022 ستلعب أربع مباريات يوميا خلال دور المجموعات الذي سيمتد ل12 يوما ما سيسمح للجماهير بالاستمتاع بجدول متكامل ومثير.

واكد ان الطبيعة المدمجة والمتقاربة للبطولة ستخول بدون الحاجة للرحلات الجوية بين الاستادات للمنظمين وللمرة الأولى في تاريخ المنافسة بتلبية طلبات كل مباراة على حدة وذلك من أجل مصالح وراحة المشجعين والفرق ووسائل الإعلام.

واوضح ان ذلك سيتحقق من خلال اختيار أيام لعب كل مجموعة واستاد وتوقيت انطلاق كل مباراة ولن يتأتى ذلك إلا بعد القرعة النهائية المزمع إجراؤها بعد نهاية روزنامة تصفيات المباريات الدولية المؤهلة للبطولة في مارس 2022.

واشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ مبيعات حزم الضيافة في أواخر سنة 2020 لكل المتحمسين لحجز مقاعدهم في قطر 2022 وسيتم بيع التذاكر لعامة الجماهير عبر موقع (FIFA.com/tickets) فقط.