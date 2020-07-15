قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل اليوم الاربعاء انها أحالت وكيلا مساعدا في (الشؤون) وموظفا وافدا الى النيابة العامة بناء على نتائج تحقيق خاص باستعمال أوراق واختام رسمية بشكل غير قانوني.

واضافت الوزيرة العقيل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنها قدمت بلاغا الى النائب العام بشأن واقعة قيام موظف وافد بالاستيلاء على أوراق فارغة عليها شعار وزارة الشؤون الاجتماعية وختم الوزارة الخاص بالسجل العام.

وافادت أن لجنة خاصة بالتحقيق في الواقعة والأسباب التي دعت الموظف الوافد للاستيلاء على أوراق وختم الوزارة انتهت الى التوصية بإحالة المذكور الى النيابة العامة لوجود شبهة جزائية حول استعمال اختام الوزارة وأحد المسؤولين خلسه.

وأوضحت أنها أصدرت قرارا بإيقاف وكيل مساعد عن العمل للمصلحة العامة بعدما إحالته الى النيابة العامة أيضا على خلفية ما ورد في نتائج لجنة التحقيق التي تم رفع تقريرها النهائي الى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في هذا الصدد.