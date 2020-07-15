اعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن الغاء بطولة كأس الاتحاد للموسم الحالي (2019/2020) وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جاء ذلك في بيان صحفي اصدره الاتحاد عقب اجتماع عقده مجلس الادارة اليوم الاربعاء برئاسة الشيخ احمد اليوسف الصباح.

واوضح البيان ان الاجتماع قرر ايضا الغاء دوري المراحل السنية للشباب والناشئين والاشبال للموسم نفسه واعتماد نتائجها الاخيرة قبل جائحة (كورونا).