عقد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس اجتماعا مع مسؤولي الإدارة العامة للطيران المدني لمتابعة خطة إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل.

وقال مقرر اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية سعد العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع بحث المراحل النهائية لتطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأضاف العتيبي أن (اللجنة العليا) استعرضت برئاسة رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح الدليل الإرشادي لبدء التشغيل التجاري في ضوء جائحة كورونا (كوفيد 19).

وأوضح أن اللجنة قدمت عرضا مرئيا لوزير الصحة يتضمن الاستعدادات التي تم إنجازها خلال الأيام الماضية في مباني مطار الكويت الدولي كما تضمن الاستعدادات النهائية والتجهيزات لتشغيل الرحلات التجارية وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة لسفر آمن للقادمين والمغادرين.